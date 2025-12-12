Россиянку заставили грабить с гранатой офисы микрозаймов

В Уфе суд вынес приговор жительнице, грабившей с гранатой офисы микрозаймов

Советский районный суд Уфы приговорил к четырем годам колонии общего режима жительницу, ограбившую с гранатой офисы микрозаймов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

Следствие и суд установили, что в мае женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убедил ее принять участие в операции по предотвращению перечисления денег за границу. По его указанию, россиянка совершила нападение на два офиса микрозаймов и похитила оттуда деньги. Сотрудникам она угрожала страйкбольной гранатой.

