Силовые структуры
10:59, 12 декабря 2025Силовые структуры

Россиянку заставили грабить с гранатой офисы микрозаймов

В Уфе суд вынес приговор жительнице, грабившей с гранатой офисы микрозаймов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Советский районный суд Уфы приговорил к четырем годам колонии общего режима жительницу, ограбившую с гранатой офисы микрозаймов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики Башкортостан.

Следствие и суд установили, что в мае женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и убедил ее принять участие в операции по предотвращению перечисления денег за границу. По его указанию, россиянка совершила нападение на два офиса микрозаймов и похитила оттуда деньги. Сотрудникам она угрожала страйкбольной гранатой.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вступившего в ряды нацистов подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии.

