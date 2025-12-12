Реклама

Наука и техника
10:25, 12 декабря 2025Наука и техника

Российский «Юпитер» защитит регионы России от БПЛА ВСУ

«Известия»: Разработан комплекс «Юпитер» защиты регионов России от БПЛА ВСУ
Иван Потапов
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разработан комплекс «Юпитер» защиты регионов России от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на компанию «Азимут» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает газета «Известия».

Комплекс, основанный на платформе для организации воздушного движения беспилотной авиации, объединяет средства обнаружения, сопровождения и противодействия БПЛА, в частности средства радиолокационной и радиоэлектронной разведки, систему видеонаблюдения с акустическим обнаружением, оптико-тепловизионный комплекс, систему наблюдения MAS 2700, систему постановки помех, дроны-перехватчики, антидроновые ружья и другое.

«Наверное, платформа может достаточно оперативно появиться у всех потенциальных потребителей», — заметил редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев.

Военный эксперт Юрий Лямин добавил, что Россия, учитывая размеры территории, «должна иметь максимальный охват такими средствами».

В октябре ТАСС со ссылкой на представителя компании «Мобил-груп» сообщил, что российский комплекс антидроновой защиты «Домовой» за раз может обнаружить и уничтожить десятки беспилотников.

В том же месяце концерн «Калашников» сообщил, что представил дроны, высокоточное оружие и антидроновый зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» военным экспертам по вопросам противовоздушной обороны из стран-участниц СНГ.

