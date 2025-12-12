Реклама

Силовые структуры
09:47, 12 декабря 2025Силовые структуры

Российскую школьницу из многодетной семьи насиловали три года

В Свердловской области отчима взяли под стражу за насилие над падчерицей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Свердловской области 56-летнего жителя взяли под стражу за его домогательства падчерицы. Об этом сообщает kp.ru.

Мужчина пробудет в СИЗО до 6 февраля 2026 года. Его обвиняют в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ.

Потерпевшая воспитывается в многодетной семье с тремя сестрами. По ее словам, насилие началось в 2022 году, когда ей было 15 лет. О происходящем она решила рассказать матери в конце ноября, когда отчим ударил ее во время конфликта. После этого мать пошла в полицию.

Ранее сообщалось, что экс-следователь Алексей Тороп получил 20 лет за изнасилование девочки и расправу над ней.

