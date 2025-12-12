Реклама

Россию вновь понизили в рейтинге стран с самыми сильными паспортами

Россия оказалась на 49 месте в мировом рейтинге паспортов Henley Passport Index
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Россия вновь оказалась понижена в мировом рейтинге с самыми «сильными паспортами». Об этом говорится на сайте The Henley Passport Index.

Так, по данным на 12 декабря, отечественный паспорт находится на 49 позиции, хотя еще в июле 2025-го занимал 46-ю. Следом за Россией идут Катар и Турция (они делят 50 строчку).

На первом месте рейтинга вновь расположился Сингапур — гражданам этой азиатской страны доступны безвизовые поездки в 193 государства. Вторую строчку заняла Южная Корея, а третью — Япония.

Ранее Россия отменила визы для граждан Китая. Теперь они смогут въезжать в страну без визы и пребывать в ней не более 30 дней.

