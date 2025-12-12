С «крабового короля» взыскали миллиарды рублей в России

Во Владивостоке суд взыскал с «крабового короля» Олега Кана 4,2 млрд рублей

Во Владивостоке суд взыскал с «крабового короля» Олега Кана 4,2 миллиарда рублей в доход государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Взысканная сумма является эквивалентом стоимости контрабанды краба.

Кана признали виновным по статьям о создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и от уплаты налогов, а также организации расправы по найму бизнесмена. Его заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Адвокаты Кана подали в суд прошение о закрытии дела, так как их клиент умер. Однако в Генеральной прокуратуре посчитали смерть бизнесмена инсценировкой.