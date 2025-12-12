Раскрыта реакция России на попытки создания «восточного НАТО»

Шойгу: Попытки создать восточное НАТО противоречат стабильности и не устроят РФ

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу раскрыл реакцию страны на попытки создать «восточное НАТО». На встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом он объяснил, что такие действия противоречат стабильности и безопасности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а потому не устроят РФ, передает ТАСС.

«Попытки создания разного рода новой архитектуры, а если говорить точнее — восточного НАТО, не могут нас устраивать, противоречат духу, который был создан в регионе», — подчеркнул секретарь СБ РФ.

По его словам, на встрече обсуждалась активная милитаризация региона, в частности, Японии, Тайваня и Филиппин.

«Мы всячески поддерживаем асеаноцентричную модель и архитектуру безопасности, которая показала свою работоспособность и эффективность», — заключил Шойгу.

Ранее стало известно, что в США обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без европейских стран. Новая стратегия нацбезопасности предлагает создать «Ключевую пятерку» (Core 5, С5), в состав которой войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония.