«Известия»: Штраф за покупку алкоголя детям захотели увеличить в 10 раз

Законопроект об увеличении штрафов за покупку несовершеннолетним алкоголя в 10 раз внесут в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

Подчеркивается, что взрослым предлагается повысить штрафы за покупку алкоголя детям с 1,5-3 тысяч рублей до 15-30 тысяч рублей. Родителям предлагают увеличить штраф с 4-5 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей.

«Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать», — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с изданием.

