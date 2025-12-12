Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:50, 12 декабря 2025Россия

Штраф за покупку алкоголя детям захотели увеличить в 10 раз

«Известия»: Штраф за покупку алкоголя детям захотели увеличить в 10 раз
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Законопроект об увеличении штрафов за покупку несовершеннолетним алкоголя в 10 раз внесут в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

Подчеркивается, что взрослым предлагается повысить штрафы за покупку алкоголя детям с 1,5-3 тысяч рублей до 15-30 тысяч рублей. Родителям предлагают увеличить штраф с 4-5 тысяч рублей до 40-50 тысяч рублей.

«Штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя смехотворны и едва ли кого-то могут напугать», — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с изданием.

Ранее стало известно, что с 1 октября по 25 ноября 2025 года суммарное число покупок шампанского (игристого вина) в российских магазинах увеличилось на 10 процентов год к году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бельгия захотела отправить замороженные активы России на помощь Украине. Какова позиция Евросоюза?

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Штраф за покупку алкоголя детям захотели увеличить в 10 раз

    Силовики назвали последствия перехода Северска под контроль ВС России

    В Германии выразили надежду на возврат к импорту газа из России

    Опубликованы страшные кадры с пострадавшими жителями многоэтажки в Твери

    Полковник рассказал о состоянии авиации на Украине

    Блогерша побывала в Европе и сравнила жизнь местных пенсионеров с жизнью российских

    Зеленский создаст правительство силовиков после ухода Ермака

    Экс-боец ВСУ сравнил подготовку военных в России и на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok