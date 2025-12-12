Итальянский социолог Орсини: Зеленского унижают сильнее всех политиков в мире

Профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете LUISS Алессандро Орсини заявил, что президента Украины Владимира Зеленского оскорбляют, высмеивают и унижают больше всех остальных политиков в мире. Об этом он написал в статье издания Il Fatto Quotidiano.

По мнению итальянского эксперта, состояние конфликта на Украине является унизительным для Зеленского.

«Страны НАТО обсуждают между собой, какие регионы Украина уступит России (почти весь выход к морю), какая армия будет у Украины (безобидная), в какие военные альянсы Украина не сможет вступить (например, в НАТО), а также новое вступление России в "Большую восьмерку" (прощайте, санкции и возвращение российских активов)», — указал он.

Орсини напомнил, что также обсуждается возможность отстранения Зеленского от власти через проведение выборов. Он подчеркнул, что о главе Украины последнее время резко высказываются в США.

Ранее Зеленского уличили в затягивании времени «для чего-то плохого». С таким мнением выступил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.