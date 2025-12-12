Реклама

21:09, 12 декабря 2025

Зеленского уличили в затягивании времени «для чего-то плохого»

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Зеленский тянет время, говоря о выборах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в комментарии РИА Новости уличил Владимира Зеленского в затягивании времени после его заявлений о возможности проведения выборов.

По мнению бывшего сотрудника спецслужб, политик не дал принципиального согласия на проведение выборов, не назвал конкретных сроков.

«То есть пока категоричного согласия я не услышал. Ну, и поскольку я ничего хорошего от них не жду в принципе, то у меня закралась мысль, что это опять он тянет время для чего-то. Я думаю, для чего-то плохого», — сказал Прозоров.

Он допустил, что Киев может готовить провокацию на территории России, в Европе или даже в США, чтобы обвинить Россию и таким образом разорвать любые отношения между Москвой и Западом.

О необходимости провести выборы на Украине заявил президент США Дональд Трамп. Он также подчеркнул, что отсутствие выборов на Украине заставляет задуматься о ее демократичности.

В ответ Зеленский заявил, что готов провести выборы. Украинский лидер поставил несколько условий, одним из которых стало прекращение огня на время голосования.

