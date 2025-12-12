Реклама

20:26, 12 декабря 2025Мир

США заявили о «невероятном разочаровании»

Постпред США в ООН Уолтц заявил о невероятном разочаровании из-за Руанды
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель США в ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон обеспокоен и «невероятно разочарован» эскалацией ситуации на востоке Демократической Республики Конго, обвинив в этом Руанду. Об этом сообщает Reuters.

«Вместо движения к миру, которое мы наблюдали в последние недели под руководством президента [США Дональда] Трампа, Руанда ведет регион к росту нестабильности и войне. Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и невероятно разочарованы новой вспышкой насилия на востоке Демократической Республики Конго», — заявил дипломат.

Уолтц добавил, что США намерены использовать «все имеющиеся в их распоряжении инструменты» для привлечения к ответственности тех, кто подрывает мир в регионе.

5 декабря Руанда и Демократическая Республика Конго при посредничестве США заключили мирное соглашение. Трамп принял в Вашингтоне лидеров обеих стран Поля Кагаме и Феликса Чисекеди.

