Стало известно о двух случаях смерти от последствий гонконгского гриппа в России

Shot: В РФ зафиксировали два случая смерти от последствий гонконгского гриппа

В России зафиксировали два случая смерти от последствий гонконгского гриппа. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Спасти не удалось двух пациентов из Дагестана. По данным канала, они не были привиты.

По информации республиканского Роспотребнадзора, всего в регионе выявили 61 случай заражения гонконгским гриппом за текущий эпидемиологический сезон.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что на новогодние праздники в России ожидается рост заболеваемости гонконгским гриппом. По ее словам, это связано с тем, что люди перед длительными выходными перестают обращаться за медицинской помощью, из-за чего к врачам они попадают тогда, когда наступает тяжелое развитие болезни.