Из жизни
03:01, 12 декабря 2025Из жизни

Тигр растерзал фермера

В Индии тигр растерзал фермера и съел его ногу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: alexptv / Shutterstock / Fotodom

В Индии фермер стал жертвой тигра. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел в округе Чандрапур, штат Махараштра. 45-летний Шешрам Заде из деревни Кавадши не вернулся с еженедельного рынка. Позже его нашли мертвым у дороги Шанкарпур–Кавадши с многочисленными рваными ранами на теле. По данным лесного департамента, тигр не только растерзал фермера, но и частично съел его ногу и верхнюю часть тела.

Власти уже выплатили семье погибшего единовременную компенсацию в размере 30 тысяч рупий (около 26 тысяч рублей) и усилили патрулирование в районе. Общее число жертв хищников в округе Чандрапур с начала года достигло 42, из них 38 пришлось на атаки тигров.

Ранее сообщалось, что в деревне в Индии тигр съел пожилую пастушку. Он оторвал индианке голову и стал пожирать ее тело.

