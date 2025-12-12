В Индии тигр растерзал фермера и съел его ногу

В Индии фермер стал жертвой тигра. Об этом сообщает Times of India.

Трагический инцидент произошел в округе Чандрапур, штат Махараштра. 45-летний Шешрам Заде из деревни Кавадши не вернулся с еженедельного рынка. Позже его нашли мертвым у дороги Шанкарпур–Кавадши с многочисленными рваными ранами на теле. По данным лесного департамента, тигр не только растерзал фермера, но и частично съел его ногу и верхнюю часть тела.

Власти уже выплатили семье погибшего единовременную компенсацию в размере 30 тысяч рупий (около 26 тысяч рублей) и усилили патрулирование в районе. Общее число жертв хищников в округе Чандрапур с начала года достигло 42, из них 38 пришлось на атаки тигров.

