Культура
17:37, 12 декабря 2025Культура

Топалов выиграл в суде 20 миллионов

Певец Влад Топалов отсудил 20 миллионов рублей у подрядчиков своей криптофирмы
Андрей Шеньшаков

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Певец Влад Топалов, известный по выступлениям в составе группы Smash!!, вернул себе 20 миллионов рублей через суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, компания артиста ООО «МСМ», работающая на криптобирже, выиграла суд у подрядчиков. Истец требовал вернуть ему 20 миллионов заемных средств, а также проценты и неустойку. Общая сумма претензий составила более 4 миллионов.

Сообщается, что в итоге судебных разбирательств стороны подписали мировое соглашение. Согласно ему подрядчики обязаны будут вернуть Топалову 20 миллионов рублей. Выплаты будут производиться несколькими частями по четыре миллиона в месяц.

Ранее продюсер Сергей Дворцов прокомментировал распространившиеся в сети слухи о том, что российский певец Влад Топалов изменял жене — телеведущей Регине Тодоренко.

