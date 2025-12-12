Реклама

02:49, 12 декабря 2025

Трамп оценил перспективы мирного соглашения России и Украины

Трамп: США очень близки к мирному соглашению России и Украины
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Соединенные Штаты очень близки к заключению мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит РИА Новости.

«Мы очень близки к заключению сделки с Россией... мы очень близки к заключению сделки с Украиной», — оценил перспективы Трамп.

Ранее министр армии США Дэн Дрисколл во время визита в Киев для обсуждения американского плана по урегулированию конфликта пообещал создать на Украине самую передовую буферную зону в мире, если украинская сторона выведет свои войска из Донбасса.

