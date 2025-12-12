Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны из-за переговоров

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования и пригрозил третьей мировой войной. Об этом пишет РИА Новости.

На мероприятии в Белом доме Трамп заявил, что это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля.

«Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — отметил глава США.

Трамп не уточнил кому адресовал высказывание о глобальном конфликте.

«Я думал, мы были очень близки с Россией к заключению сделки. Я думал, мы были очень близки с Украиной к заключению сделки», — сказал он.

Трамп добавил, что США хотят урегулирования, хотя вовлечены только в переговоры, а не в конфликт. Он убежден, что Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации.

Москва может быть недовольна некоторыми пунктами в новой версии плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который получит в будущем. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что столица России пока не получила откорректированную версию мирного плана Трампа по Украине.