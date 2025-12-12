Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:31, 12 декабря 2025Мир

Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны

Трамп предупредил о риске доиграться до третьей мировой войны из-за переговоров
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что на днях предупредил кого-то заканчивать с играми в контексте украинского урегулирования и пригрозил третьей мировой войной. Об этом пишет РИА Новости.

На мероприятии в Белом доме Трамп заявил, что это не влияет на США на самом деле, если только это не выйдет из-под контроля.

«Подобные вещи заканчиваются третьими мировыми войнами. Я говорил на днях, если все продолжат играть в такие игры, вы закончите третьей мировой войной. А мы не хотим увидеть такое», — отметил глава США.

Трамп не уточнил кому адресовал высказывание о глобальном конфликте.

«Я думал, мы были очень близки с Россией к заключению сделки. Я думал, мы были очень близки с Украиной к заключению сделки», — сказал он.

Трамп добавил, что США хотят урегулирования, хотя вовлечены только в переговоры, а не в конфликт. Он убежден, что Украина и Европа хотят участия США в разрешении ситуации.

Москва может быть недовольна некоторыми пунктами в новой версии плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который получит в будущем. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что столица России пока не получила откорректированную версию мирного плана Трампа по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    «Калашников» исполнил контракт на «балерину»

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok