03:02, 12 декабря 2025Мир

Трамп высказался о вовлеченности США в конфликт на Украине

Трамп: США никак не вовлечены в конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон никак не вовлечен в конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, продолжающиеся продажи оружия НАТО в интересах украинской стороны. «Мы продаем оружие НАТО по полной цене. Как вы знаете, они распределяют это оружие, в основном Украине. Вероятно, они делают это и с другими странами. Но мы не участвуем в войне», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты участвуют только в переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп призвал лидеров Германии, Франции и Великобритании надавить на Зеленского, чтобы он принял условия американского мирного плана. Предполагается, что Украина должна согласиться на значительные территориальные потери и ограничить численность вооруженных сил.

