06:07, 12 декабря 2025Мир

Трамп заявил о желании Россией денуклеаризации

Трамп: Россия и Китай хотят денуклеаризации
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Я говорил об этом (денуклеаризации) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что (...) они хотели бы это сделать», — сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, когда состоялись упомянутые им переговоры.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами.

