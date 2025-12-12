Трамп заявил о желании Россией денуклеаризации

Трамп: Россия и Китай хотят денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай хотят денуклеаризации. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Я говорил об этом (денуклеаризации) с Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что (...) они хотели бы это сделать», — сказал Трамп.

При этом президент США не уточнил, когда состоялись упомянутые им переговоры.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США будут модернизировать свою ядерную триаду и проводить ядерные испытания на равных с другими странами.