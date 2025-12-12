Реклама

07:45, 12 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогер побывал в самом северном селе России и описал его фразой «место без отзывов»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Денис Кожевников / ТАСС

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в самом северном селе России — Сындасско — и описал его фразой «место без отзывов» на карте. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Он уточнил, что Сындасско находится между Якутией и Таймыром на берегу Хатангского залива моря Лаптевых. Чтобы добраться туда, нужно из Красноярска долететь до Хатанги, а оттуда на вертолете до села. Рейсы летают раз в неделю.

«В теории до Сындасско можно добраться и по земле: зимой по льду Хатанги и залива на снегоходах или тяжелых машинах, летом по воде теплоходом из Хатанги, но это уже история не про поездку, а про экспедицию», — отметил автор.

Забелин добавил, что Сындасско трудно отыскать на карте — это маленькая точка без отзывов и рейтингов. При этом местным жителям для комфортной жизни достаточно дома, моря, тундры и вертолета раз в неделю.

Ранее этот же тревел-блогер описал популярные для отдыха соотечественников страны фразой «горы мусора и запредельные цены». В частности, Забелин предостерег туристов от поездок в Индию и на индонезийский остров Бали.

