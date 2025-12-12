Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:45, 12 декабря 2025Мир

Названы желаемые Трампом сроки достижения сделки по Украине

Kyiv Post: Трамп хочет достичь сделки по Украине до Нового года
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент США Дональд Трамп хочет достичь сделки по урегулированию конфликта на Украине до Нового года. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на западного чиновника.

«Все знают, что Трамп хочет, чтобы это было сделано к Новому году. Это само по себе дает [президенту России Владимиру] Путину преимущество, которого мы не можем себе позволить», — сказал собеседник издания.

Американский сенатор Крис Ван Холлен назвал эти сроки «неправильными и контрпродуктивными». Он добавил, что ускоренный график «искажает ход переговоров в пользу России».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине к Рождеству.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла одну из последних «крепостей» Донбасса

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    «Калашников» исполнил контракт на «балерину»

    В офисе Зеленского опровергли готовность Украины пойти на территориальные уступки

    Бойцы ВСУ начали массово сдаваться в плен в ДНР

    Раскрыта стоимость отдыха у моря в России на Новый год

    Парламентарии России и ЕС обсудят на видеоконференции Украину и российские активы

    Раскрыт похитивший коллекцию дорогих часов у российского подростка подельник аферистов

    Термин «зажировка» внесли в словарь благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка

    Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok