19:25, 12 декабря 2025

Турист оставил спутницу отбиваться от грабителя в одиночку и был пристыжен в сети

Алина Черненко

Американский турист был пристыжен в сети за то, что оставил свою спутницу отбиваться от вооруженного грабителя в одиночку. Инцидент попал на видео, которое публикует таблоид New York Post.

Уточняется, что инцидент произошел с парой американцев в Колумбии. Когда туристы шли по улице, на женщину внезапно набросился вооруженный незнакомец с целью украсть ее вещи. На размещенных в сети кадрах американка борется со злоумышленником, который пытается перерезать лямку рюкзака, в то время как ее спутник отступает и прячется за ближайшей стеной.

Примерно 15 секунд женщина отбивается от грабителя своими силами, но в конце концов прохожий на мотоцикле вмешивается и бьет нападавшего шлемом. Несколько других очевидцев помогают его обезвредить.

Пользователи сети в комментариях раскритиковали поведение бросившего свою подругу мужчины и отметили храбрость женщины и очевидцев, которые вмешались в конфликт.

«Клянусь, мужественность жива и процветает в других странах», «Прятаться за стеной, пока твоя девушка отбивается от вооруженного ножом грабителя, — это вершина мужественности 2025 года», «Чувак сам себя отправил во френдзону на всю жизнь… Чертов трус. Встречайтесь со стариками, дамы, эти молодые парни сегодня — как девочки-подростки», «Выбирайте себе спутников с умом, дамы», — написали юзеры.

Ранее отдыхавший в Турции украинский турист задавил на машине ограбивших его вооруженных мужчин. За это он получил 25-летний тюремный срок.

