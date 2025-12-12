Реклама

18:07, 12 декабря 2025Путешествия

Уличную потасовку в Таиланде описали фразой «русский хотел драться, но быстро проиграл»

Daily Mail: Пьяного российского туриста избили двое британцев в Таиланде
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Российский турист напился в Таиланде, устроил уличную потасовку с британцами и попал на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел 10 декабря на улице Бангла Уокинг в городе Патонг на Пхукете. Пьяный россиянин подошел к двум гражданам Великобритании, с одним из которых была его девушка, и начал с ними разговаривать. Сначала мужчины не хотели связываться с туристом и решили уйти, но житель России последовал за ними.

На опубликованных в сети кадрах россиянин в джинсовых шортах и черной футболке последовал за британцами, затем отступил на шаг и выставил кулаки. После этого он получил удар в челюсть под крики толпы. В итоге отдыхающие избили туриста. Очевидец событий Вирапхат сообщил, что путешественник из РФ выглядел очень пьяным. После инцидента он не стал обращаться в полицию или за медпомощью. «Русский хотел драться, но быстро проиграл», — такой фразой свидетель описал происшествие.

Ранее российская туристка подралась с тайскими эскортницами из-за курения. Во время драки москвичка повредила оппонентке ухо и попала на видео.

