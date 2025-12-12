Немецкий журналист Репке назвал шокирующим разгром ВСУ в Северске

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке прокомментировал взятие Россией под контроль Северска. Об этом он написал в социальной сети X.

Репке оказался шокирован переходом Северска под контроль России, поскольку оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнула через несколько дней после того, как российские военные вошли в северо-восточную часть города. По словам журналиста, там раньше жили десять тысяч человек.

«Теперь российские войска захватили город, который сдерживал их на восточной окраине в течение 40 месяцев», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль Северск — одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.