23:05, 12 декабря 2025

В Германии оказались шокированы переходом Северска под контроль России

Немецкий журналист Репке назвал шокирующим разгром ВСУ в Северске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Репке прокомментировал взятие Россией под контроль Северска. Об этом он написал в социальной сети X.

Репке оказался шокирован переходом Северска под контроль России, поскольку оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнула через несколько дней после того, как российские военные вошли в северо-восточную часть города. По словам журналиста, там раньше жили десять тысяч человек.

«Теперь российские войска захватили город, который сдерживал их на восточной окраине в течение 40 месяцев», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль Северск — одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

