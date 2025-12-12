Реклама

13:39, 12 декабря 2025Культура

В Казахстане снимут новый фильм с Джеки Чаном

Новые «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Мангистауской области Казахстана
Ольга Коровина

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Съемки четвертой части франшизы «Доспехи Бога» с участием легендарного китайского актера Джеки Чана пройдут в юго-западной Мангистауской области Казахстана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

В качестве режиссера картины «Доспехи Бога: Ультиматум» выступит казахстанский постановщик Роберт Кун. Известно, что в сентябре Чан приезжал в Алма-Ату, чтобы определиться с локациями будущего фильма. В администрации подчеркнули, что после нескольких дней, проведенных в области, артист принял решение на основании уникальных ландшафтов, масштабных панорам и природной самобытности региона.

Подробности сюжета картины пока держатся в секрете. Предыдущая часть главной франшизы в карьере Чана — «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» — вышла в прокат в 2012 году, став самой кассовой серией.

Ранее Джеки Чан ответил на вопрос о том, когда прекратит самостоятельно выполнять трюки в фильмах. Актер пообещал, что это случится только в случае его выхода на пенсию, чего «никогда не произойдет».

