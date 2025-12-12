Реклама

В Кремле высказались о продолжении переговоров с США по Украине

Ушаков: Серьезный экспертный разговор с США по мирному плану только предстоит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Серьезный экспертный разговор с США по предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта на Украине только предстоит. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Это мы еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам. Поэтому еще только предстоит серьезный экспертный разговор», — сказал помощник главы государства.

По мнению Ушакова, переговоры с Вашингтоном по мирному плану будут проходить еще длительное время. Он отметил, что Россия не получала от США никаких документов по Украине после предыдущих контактов 2 декабря.

Ранее Ушаков заявил, что Москва может быть недовольна некоторыми пунктами в новой версии плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который получит в будущем.

