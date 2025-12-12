Реклама

09:56, 12 декабря 2025

В Литве заявили об общенациональном объединении перед угрозой белорусских шаров

Багочюнас: В Литве произошло общенациональное объединение из-за кризиса с шарами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Перед лицом угрозы белорусских шаров-аэростатов, якобы транспортирующих по воздуху контрабанду, в Литве произошло общенациональное объединение. Об этом заявил представитель Вооруженных сил республики Лютаурас Багочюнас, передает портал LRT.lt.

«Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко не ожидал одного общего эффекта от проведения этой гибридной атаки — взаимодействие между институтами и, самое главное, доверие друг к другу укрепляются каждый день, каждую ночь и каждый час», — заявил военный.

Он добавил, что армия республики отказалась сбивать аэростаты с помощью систем противовоздушной обороны, поскольку это неоправданно дорого и рискованно, и рассматривает альтернативные варианты противодействия подобным «гибридным атакам».

Ранее МИД Белоруссии выразил протест Литве из-за нарушения границы беспилотным летательным аппаратом. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что беспилотник самолетного типа вылетел с территории прибалтийской республики и упал в Гродно.

