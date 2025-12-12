Реклама

Мир
14:12, 12 декабря 2025

В МИД Германии вызвали посла России

Reuters: МИД Германии вызвал посла России в Берлине Нечаева
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

МИД Германии вызвал посла России в Берлине Сергея Нечаева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя немецкого внешнеполитического ведомства.

«Сегодня утром мы вызвали российского посла в министерство иностранных дел и дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и примем меры против них», — заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ.

По словам собеседника агентства, в стране якобы возросло количество гибридных действий со стороны Москвы, включая «кампании по дезинформации, шпионаж, кибератаки и попытки саботажа».

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия вновь стала врагом России, и, по сути, Берлин уже принимает полноценное участие в конфликте на Украине.

