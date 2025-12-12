Реклама

Россия
10:49, 12 декабря 2025Россия

В Минобороны отреагировали на сведения о создании «грязной бомбы» на Украине

МО РФ: Ввоз ядерного топлива на Украину грозит риском создания «грязной бомбы»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину грозит риском создания «грязной бомбы». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева», — обозначил Ртищев.

По сведениям российского генерала, бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других профильных организаций.

Минобороны утверждает, что маршруты поставок отработавшего ядерного топлива были налажены и организованы через Польшу и Румынию.

«Это создает риски создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением "под чужим флагом"», — заключил Ртищев.

Ранее в Минобороны раскрыли сведения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по химпредприятиям в двух городах России — Великом Новгороде и Россоши. По данным ведомства, речь идет о заводах, где используются вещества первого класса опасности.

