В Минобороны отреагировали на сведения о создании «грязной бомбы» на Украине

Ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину грозит риском создания «грязной бомбы». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«Не менее серьезные опасения вызывает деятельность Украины в сфере обеспечения радиационной безопасности, включая попытки ядерного шантажа со стороны Киева», — обозначил Ртищев.

По сведениям российского генерала, бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработавшего ядерного топлива без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других профильных организаций.

Минобороны утверждает, что маршруты поставок отработавшего ядерного топлива были налажены и организованы через Польшу и Румынию.

«Это создает риски создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением "под чужим флагом"», — заключил Ртищев.

