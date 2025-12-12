Генерал раскрыл сведения о попытках ВСУ ударить по химпредприятиям в двух городах России

Минобороны: ВСУ пытались атаковать химпредприятия в Великом Новгороде и Россоши

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по химпредприятиям в двух городах России — Великом Новгороде и Россоши. Сведения о готовящихся атаках раскрыл начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

По данным Министерства обороны, ВСУ также пытались разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, массированным ракетным ударам неоднократно подвергались промышленные предприятия «Заря» в Рубежном, «Азот» в Северодонецке и «Коксохим» в Авдеевке.

«Предотвращены попытки применения беспилотных летательных аппаратов [ВСУ] по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области», — заявил Ртищев. По его информации, речь идет о заводах, где используются вещества первого класса опасности.

Российский генерал также обратил внимание на то, что Киев неоднократно обвинял Москву в якобы «умышленном создании техногенной катастрофы».

Ранее в Минобороны заявили о сотнях случаев применения Украиной химических средств. По данным ведомства, задокументировано более 600 фактов.

