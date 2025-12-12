Реклама

Экономика
21:14, 12 декабря 2025

В Москве деревья рухнули на людей

На юге Москвы дерево рухнуло на прохожую, у женщины сотрясение мозга и перелом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На юге Москвы в пятницу, 12 декабря, деревья рухнули на прохожих — известно по крайней мере о двух случаях. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал «360».

Уточняется, что один из инцидентов произошел напротив торгового центра «Ривьера»: ствол дерева упал на тротуар и задел проходившую мимо 39-летнюю женщину. Она получила серьезные травмы, включая сотрясение головного мозга, открытый перелом малой берцовой кости левой голени. Помимо этого, на проспекте Лихачева рухнувшее дерево зацепило женщину и подростка. Информация об их состоянии на данный момент неизвестна.

Ранее в этот же день стало известно, что в центре Москвы на Тверском бульваре упала огромная наряженная елка.

