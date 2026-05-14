Россиянин сделал ставку и приумножил свои деньги в 257 раз

Клиент букмекерской конторы поставил две тысячи рублей на экспресс из девяти футбольных матчей и выиграл. Об этом сообщает Sport24.

Общий коэффициент составил 257,62. Таким образом, россиянин выиграл 515 240 рублей.

Игрок сосредоточился на результативности команд: для ЦСКА и «Спартака» он выбрал тотал больше 1,5 гола, а в остальных семи матчах — обе команды забьют. В частности, во встречах «Тоттенхэм» — «Лидс» (1:1), «Райо Вальекано» — «Жирона» (1:1), «Наполи» — «Болонья» (2:3), «Бенфика» — «Брага» (2:2), «Жил Висенте» — «Арока» (1:3), «Шинник» — «Торпедо М» (1:1) и «Уэска» — «Реал Сосьедад 2» (1:2).

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 595 тысяч рублей на три события в матче 28-го тура РПЛ между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Все прогнозы оказались верными, игрок получил на счет 3,7 миллиона рублей.