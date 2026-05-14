10:35, 14 мая 2026Путешествия

Самолет приземлился в США с двумя спущенными шинами шасси

Алина Черненко

Фото: Marco Bello / Reuters

Самолет авиакомпании American Airlines приземлился в США с двумя спущенными шинами шасси. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, прилетевшим в аэропорт О’Хара в Чикаго из Майами. Представители перевозчика заявили, что проблема возникла во время руления Boeing 737 к выходу на посадку.

Пассажиры признались журналистам, что после приземления им пришлось ждать почти два часа, прежде чем им разрешили покинуть салон. Затем их доставили автобусами в терминал.

По данным полиции, никто из путешественников не пострадал. Самолет вывели из эксплуатации для проверки. Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование.

Ранее пилоты пассажирского самолета авиакомпании Delta Air Lines перепутали прокол шины от колеса на стойке шасси с отказом двигателя. Недооценив ситуацию, они ввели в заблуждение диспетчеров и развернули борт сразу после взлета.

