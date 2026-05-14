Неизвестные захватили и направили к Ирану судно у берегов ОАЭ

UKMTO: Неизвестные захватили судно, стоявшее на якоре у берегов ОАЭ

Неизвестные захватили судно, стоявшее на якоре у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и направили его к территориальным водам Ирана. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте, произошедшем в 38 морских милях к северо-востоку от Фуджейры. (...) Судно было захвачено посторонними лицами, когда оно стояло на якоре, и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дела Ирана Аббас Аракчи, комментируя сообщения о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ, пообещал привлечь к ответственности страны, сотрудничающие с Тель-Авивом против Тегерана.