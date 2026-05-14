63-летняя Деми Мур нарушила дресс-код Каннского фестиваля откровенным нарядом

Актриса Деми Мур в откровенном наряде появилась в Каннах, нарушив дресс-код

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля откровенным нарядом. Об этом пишет Elle.

63-летняя знаменитость появилась на красной дорожке второго дня фестиваля в Каннах перед показом фильма «Жизнь женщины». Она выбрала для выхода в свет лавандовое платье люксового бренда Gucci. Изделие было оформлено полупрозрачной юбкой и имело длинный шлейф. На размещенных кадрах видно, что звезда «Субстанции» не стала надевать под него бюстгальтер.

Журналисты модного издания заметили, что внешний вид Мур немного противоречил дресс-коду Каннского кинофестиваля, который был установлен в прошлом году и вызвал переполох среди звезд и их стилистов. Так, согласно правилам, знаменитостям запрещено приходить на красные дорожки в обнажающих тело нарядах, а также в платьях с длинным шлейфом.

Ранее сообщалось, что Деми Мур сравнили со скелетом из-за чрезмерной худобы на ужине в честь открытия Каннского кинофестиваля.