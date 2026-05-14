Покинувший Россию солист Little Big закрыл последний бизнес в стране

Shot: Солист Little Big Илья Прусикин закрыл последний бизнес в России

Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) закрыл последний бизнес в России. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, Прусикин сохранял статус индивидуального предпринимателя в РФ и получал деньги за концерты и иную музыкальную деятельность. 13 мая юридичекое лицо было исключено из Единого госреестра (ЕГРИП) и закрыто.

Прусикин покинул Россию в 2022 году, в январе 2023-го он был признан иностранным агентом. После отъезда артист проживает в США.

В апреле 2025 года сообщалось, что музыкант нашел способ зарабатывать в России в обход статуса иноагента. По данным Shot, он переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок. Таким образом Прусикин смог и дальше получать авторские и другие отчисления с песен группы, несмотря на статус иноагента, который это ограничивает.