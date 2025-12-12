В Одессе был нанесен удар по судну с электрогенераторами

В порту Одессы после удара Вооруженных сил (ВС) России загорелось судно с электрогенераторами компании «AKCA». Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«На борту видны контейнеры компании "АКСА" — это известный производитель дизельных, бензиновых и газовых генераторов и электростанций», — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что судно принадлежит турецкой компании Cenk RoRo.

25 ноября портовая и энергетическая инфраструктура Одессы была также повреждена в результате ударов Российской армии. Удары были совершены ночью при помощи беспилотных летательных аппаратов.