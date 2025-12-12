В одной стране подорожает топливо из-за санкций против «Лукойла»

«Умная энергетика»: В Румынии подорожает топливо из-за санкций против «Лукойла»

В Румынии подорожает топливо из-за санкций против «Лукойла». О росте цен предупредили в местной ассоциации «Умная энергетика», сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, рестрикции против российской нефтяной компании приведут к росту цен на топливо в Центральной и Юго-Восточной Европе. Так, с начала 2026 года бензин и дизель в Румынии могут подорожать на 10-12 процентов. В первые три месяца года бензин станет дороже на 5-10 процентов, а дизельное топливо — на 7-12 процентов.

Увеличение роялти за добычу нефти на месторождениях в стране, в свою очередь, приведет к закрытию многих предприятий, поскольку добыча перестанет быть рентабельной и Румыния в конечном итоге будет импортировать еще больше сырья.

По словам министра энергетики Богдана Ивана, Румыния обсуждает продажу активов «Лукойла» на территории страны с экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в Плоешти и более 300 заправок.

АЗС «Лукойла» в Румынии смогут легально работать до апреля 2026 года. Как заявила министр иностранных дел страны Оана Цою, правительство приняло необходимые меры, для того чтобы АЗС могли работать легально, выплачивать зарплату и приобретать акции. Ближайшие несколько месяцев сотрудники компании могут не переживать, что останутся без средств к существованию.