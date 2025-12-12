В подполье заявили о возможном ударе по офицерам НАТО в Одессе

Подпольщик Лебедев: В Одессе могли нанести удар по офицерам НАТО

Российские военные могли нанести удар по офицерам НАТО в Одессе. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Соответствующий вывод Лебедев сделал в связи с отправлением на место взрывов военного вертолета.

«Раз "вертушка" полетела, значит, иностранцы под удар попали. И непростые, всяких Хулио из фавел эвакуировать вертолетом не станут. Явно натовцы и явно офицеры», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины отправили в Харьковскую область 300 наемников из Бразилии. Они должны были попробовать отбить взятые армией РФ территории в Купянске.