16:17, 12 декабря 2025Бывший СССР

ВСУ отправили в бой под Харьков 300 бразильцев

ВСУ отправили в бой под Купянск Харьковской области 300 бразильцев
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в Харьковскую область 300 наемников из Бразилии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Уточняется, что латиноамериканские военнослужащие были отправлены в бой на купянское направление. Бразильцы должны были попытаться отбить взятые армией России территории в Купянске.

«По указанию киевского командования бразильский легион прибыл в Купянский район, чтобы попытаться отбить хотя бы крупицу территории города у Российской армии. 300 наемников расположились перед бессмысленной атакой в районе сел Соболевка и Мировое», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о попытках ВСУ деблокировать Купянск. Сообщалось, что в районе города идут встречные бои.

