Дубинский: Выборы без отмены военного положения — шанс Зеленского переизбраться

Единственным шансом Владимира Зеленского переизбраться на еще один президентский срок может стать проведение выборов без отмены военного полоожения на Украине. Таким мнением поделился в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Оппозиция — в тюрьмах или в изгнании, вместо политической дискуссии — телемарафон, голоса считают ТЦК-шники. Поэтому [Зеленский] пытается спешно поменять закон и проводить выборы без отмены военного положения и мобилизации», — пришел к выводу украинский парламентарий.

По его словам, необходимо, чтобы в условиях мирного соглашения по Украине прописали важное положение: чтобы выборы в республике проходили в условиях политической конкуренции.

«При этом сначала должны пройти выборы в Раду, а только после этого — президента. И со строго ограниченными полномочиями, что не допустит повторения диктатуры», — заключил Дубинский.