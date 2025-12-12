Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:26, 12 декабря 2025Экономика

В России начались продажи электрокаров «Атом»

Российский электромобиль «Атом» появился в продаже
Светлана Ходос

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На российском рынке объявлен старт продаж первой партии отечественного электромобиля «Атом». Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «КамАЗа», в торжественной церемонии запуска новинки приняли участие глава предприятия Сергей Когогин, директор АО «КАМА» Игорь Поваразднюк и члены совета директоров.

«Поздравляю команду проекта “Атом” с выходом на финишную прямую. Это конкретный образец наших возможностей по созданию новых высокотехнологичных изделий — от инженерных решений до организации производства — в данном случае для автомобильного рынка. Атом от идеи дорос до реального продукта, который сейчас завершает этап испытаний и готовится к выходу на рынок — уже сегодня мы открываем предпродажу электромобиля. Проект реализован на собственной платформе, с отечественными решениями в области батарей, программного обеспечения и цифровой архитектуры», — подчеркнул гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Первыми возможность купить импортозамещенный электромобиль смогут сотрудники завода в Набережных Челнах. Рабочие, которые оформят предварительный заказ, смогут «заморозить» цену на технику, а также получить «пакет заряда на 3000 киловатт», ключ от машины в особом дизайне, доступ к будущим платным подпискам компании, а также сервисной программе «Забота».

Ранее сообщалось, что цены на российский компактный электрокар «Атом» окажутся выше трех миллионов рублей за машину с единственным установленным на рулевой колонке дисплеем, технологией дополненной реальности, и аккумулятором с запасом хода до 500 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Жители российского города пожаловались на жизнь без воды из-за бесхозных труб

    Больше десяти детей отравились в бассейне российского города

    Топалов выиграл в суде 20 миллионов

    Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

    Солнце выбросило крупный протуберанец

    В ЕС назвали проблему в мирном плане Трампа по Украине

    Курс рубля вырос в 2025 году к доллару почти на треть

    Популярный продукт связали с замедлением биологического старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok