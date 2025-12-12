Реклама

Экономика
12:25, 12 декабря 2025Экономика

В России определили самые продаваемые пикапы

«Автостат»: Продажи новых пикапов в России просели на 24 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам прошлого месяца в России продали 1 тысячу 993 новых пикапа. Об этом сообщило «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 24 процента ниже, чем в ноябре 2024 года. Продажи падают уже девять месяцев подряд. На первом месте по количеству реализованных машин оказался китайский JAC (371 проданный экземпляр, или 19 процентов от общего объема). На второй позиции расположился Great Wall (315 штук), а на третьем Changan (276 штук).

Четвертое и пятое места разделили российский Sollers (242 штуки) и американский RAM (225 штук).

Всего с января по ноябрь в России продали 19,5 тысячи, или на 26 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам октября 2025 года суммарные объемы продаж новых пикапов на российском авторынке упали на 33,5 процента по сравнению с десятым месяцем прошлого года.

В сентябре россияне приобрели 3127 пикапов с пробегом, или на 6,4 процента больше, чем год назад.

