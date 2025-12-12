Реклама

В России рассказали о критической ситуации для ЕС и НАТО

Карасин: ЕС и НАТО идут на отчаянные меры из-за неудач
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Великобритания, Германия и Франция идут на отчаянные меры. Страны осознают, что они проигрывают, высказал мнение в интервью «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Действия Лондона, Парижа и Берлина, по-моему, начинают медленно превращаться в какие-то "физиологические судороги", потому что они понимают, что проигрывают в этой ситуации», — отметил политик.

Европейцы в открытую заявляют о том, что неизбежна война с Россией в 2030 году, они «хотят выкрасть замороженные российские активы», посетовал Карасин.

Политик также допустил, что такие действия приведут к катастрофическим результатам для лидеров Великобритании, Германии и Франции. Ситуация критическая как для Евросоюза, так и для НАТО.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширит санкции против России, включив в них восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера.

До этого агентство Reuters написало, что страны Евросоюза начали юридическую процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

