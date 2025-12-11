Реклама

23:23, 11 декабря 2025Мир

Стало известно о планах ЕС расширить антироссийские санкции

EUobserver: Евросоюз расширит санкции против РФ, включив в них восемь россиян
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) расширит санкции против России, включив в них восемь россиян, бывшего американского морпеха, экс-разведчика из Франции и швейцарского офицера. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на подготовленные документы.

Отмечается, что санкции были согласованы в промежуточный период между 19-м раундом мер в отношении России, принятым в октябре, и предстоящим 20-м раундом, который ожидается в феврале 2026 года. Главы МИД, планирующие встречу в Брюсселе на следующей неделе, могут подписать эти меры.

По данным издания, санкции введены против пяти россиян, которые связаны с Валдайским дискуссионным клубом: Андрея Быстрицкого, Федора Лукьянова, Андрея Сушенцова, Дмитрия Суслова и Ивана Тимофеева. Также трое граждан России включены в список за якобы хакерскую деятельность.

Ранее агентство Reuters написало, что страны Евросоюза начали юридическую процедуру долгосрочного замораживания российских активов. Процедура, как подчеркнули в датском представительстве, будет реализована в соответствии со статьей 122 договора ЕС.

В свою очередь депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес выступил против изъятия ЕС замороженных активов России.

