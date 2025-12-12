Реклама

Мир
23:50, 12 декабря 2025

На кадрах из поместья Эпштейна заметили презервативы с лицом Трампа

Марина Совина
Фото: Pixabay

Члены Демократической партии в составе Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали 19 фотографий, сделанных в поместье американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает «Би-би-си».

На снимках из архива Эпштейна запечатлены Трамп, экс-президент США Билл Клинтон, создатель компании Microsoft Билл Гейтс и принц Эндрю. Среди фотографий есть снимок с презервативами Трампа с надписью «Я огромный!».

Ранее демократы из комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали ранее не публиковавшиеся фотографии и видеозаписи с частного острова Little St. James в Карибском море, принадлежавшего покойному финансисту Джеффри Эпштейну. На снимках запечатлены помещения, напоминающие стоматологический кабинет, а также спальни и душевые, украшенные масками исторических личностей.

