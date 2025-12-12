Реклама

Ценности
13:33, 12 декабря 2025

Vogue назвал Папу Римского и Тимоти Шаламе самыми стильными знаменитостями 2025 года

Vogue: Папа Римский и Тимоти Шаламе — самые стильные знаменитости 2025 года
Мария Винар

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Журнал Vogue назвал самых стильных знаменитостей 2025 года. Соответствующий список появился на сайте глянцевого издания.

Так, модные редакторы отметили в своем рейтинге Папу Римского Льва XIV, актеров Тимоти Шаламе, Джейкоба Элорди, Александра Скарсгарда, а также рэпера ASAP Rocky. При этом в первой пятерке оказались модель Алекс Консани, музыкант Bad Bunny, актриса Дженна Ортега, комикесса Айо Эдебири и рэперша Doechii.

Кроме того, в рейтинге были упомянуты актрисы Памела Андерсон, Зои Кравиц, Кейт Бланшетт и теннисистка Винус Уильямс. Также особое внимание эксперты уделили певицам Рианне, Розалии, Эддисон Рей и манекенщицам Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Анок Яй.

Ранее сообщалось, что фотомодель, дизайнер и жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп попала в список самых стильных людей 2025 года по версии The New York Times.

