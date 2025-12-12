Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:26, 12 декабря 2025Россия

Воспитательница в российском детсаду схватила за горло плачущего ребенка и поплатилась

В Сургуте отстранили от работы схватившую за горло ребенка воспитательницу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В Сургуте воспитательница детского сада схватила за горло плачущую трехлетнюю девочку и поплатилась — ее отстранили от работы. Об инциденте пишет «Подъем».

Мать девочки рассказала, что утром отвела детей в разные группы дошкольного учреждения и уже собиралась уходить, когда услышала из кабинета, где занимается младшая, плач.

Придя на крики, она увидела, как в туалете воспитатель прислонила к стенке ее ребенка, левой рукой держала ее за лоб, а правой — схватила за горло. «Держала ее так, чтобы она даже плакать не могла», — возмутилась россиянка.

При этом женщина отчитывала девочку. «Идешь умываться, перестаешь орать и перестаешь кидать игрушки», — говорила воспитательница, силой удерживая плачущего ребенка у стены. Этот момент был снят на видео.

В мэрии российского города сообщили, что воспитательницу отстранили от работы, а по факту произошедшего проводятся проверки, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

Ранее россиянка, пришедшая на работу в частный детский сад в Тюмени, рассказала об оплеухах и криках на детей за непослушание. Стоимость услуг в дошкольном учреждении начиналась от 35 тысяч рублей в месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на обязательное условие Киева для прекращения конфликта

    Раскрыт способ заработать из ничего

    Звезда телешоу годами игнорировала безобидный симптом и узнала о раке

    Владимир Путин завершил визит в Туркменистан

    Образ 13-летней дочери Бейонсе на новых фото оценили фразой «синдром загнанного ребенка»

    Оценены шансы Сафонова не пропустить в третьем матче за ПСЖ подряд

    Военкоры показали технику НАТО ВСУ для контратаки на Купянск

    Подольская рассказала о ремонте в новом доме

    Перечислены способы сэкономить при сборке игрового компьютера

    Россиянка описала брак с турком фразой «наша любовь — это борьба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok