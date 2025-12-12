Воспитательница в российском детсаду схватила за горло плачущего ребенка и поплатилась

В Сургуте отстранили от работы схватившую за горло ребенка воспитательницу

В Сургуте воспитательница детского сада схватила за горло плачущую трехлетнюю девочку и поплатилась — ее отстранили от работы. Об инциденте пишет «Подъем».

Мать девочки рассказала, что утром отвела детей в разные группы дошкольного учреждения и уже собиралась уходить, когда услышала из кабинета, где занимается младшая, плач.

Придя на крики, она увидела, как в туалете воспитатель прислонила к стенке ее ребенка, левой рукой держала ее за лоб, а правой — схватила за горло. «Держала ее так, чтобы она даже плакать не могла», — возмутилась россиянка.

При этом женщина отчитывала девочку. «Идешь умываться, перестаешь орать и перестаешь кидать игрушки», — говорила воспитательница, силой удерживая плачущего ребенка у стены. Этот момент был снят на видео.

В мэрии российского города сообщили, что воспитательницу отстранили от работы, а по факту произошедшего проводятся проверки, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

