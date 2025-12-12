Временные ограничения ввели в еще одном российском аэропорту

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда.

Такие меры в воздушной гавани начали действовать 12 декабря в 01:40 по московскому времени, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения ввели в аэропорту Калуги (Грабцево), а также в аэропорту Сочи. Кроме того, на черноморском курорте объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в данный момент угроза отменена и опасности для жителей и гостей Сочи нет.

Ранее Минобороны России назвало число сбитых украинских беспилотников над регионами страны в период с 20:00 до 23:00 11 декабря. Атаке подверглись две области.