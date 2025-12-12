Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
02:04, 12 декабря 2025Путешествия

Временные ограничения ввели в еще одном российском аэропорту

Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда.

Такие меры в воздушной гавани начали действовать 12 декабря в 01:40 по московскому времени, они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения ввели в аэропорту Калуги (Грабцево), а также в аэропорту Сочи. Кроме того, на черноморском курорте объявлялась угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в данный момент угроза отменена и опасности для жителей и гостей Сочи нет.

Ранее Минобороны России назвало число сбитых украинских беспилотников над регионами страны в период с 20:00 до 23:00 11 декабря. Атаке подверглись две области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине признали потерю Северска

    Перечислены 15 культовых комедий СССР

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    США захотели захватить еще несколько танкеров у берегов Венесуэлы

    Путин прилетел в Ашхабад

    Временные ограничения ввели в еще одном российском аэропорту

    Обстановку в прифронтовом Краматорске сняли на видео

    Школьник вставил провод для зарядки телефона в пенис

    Samsung ухудшит свои смартфоны из-за Apple

    Над российскими городами прогремела серия взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok