08:19, 12 декабря 2025Силовые структуры

Вскрылись злоупотребления спиртным фигурантки дела Долиной

Свидетельница по делу Долиной могла передать свою банковскую карту пьяной
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Одна из фигуранток дела певицы Ларисы Долиной — Маргарита Быстрова — могла передать свою банковскую карточку мошенникам в состоянии алкогольного опьянения. Об этом она заявила в суде, передает ТАСС.

Во время допроса Быстрова рассказала, что не помнит, чтобы оформляла банковскую карту и кому-то ее передавала, но допускает, что это могло произойти в опьянении.

В августе 2024 года певица Лариса Долина стала жертвой аферистов и лишилась квартиры. По их наводке она продала жилье и отдала все деньги. После того, как суд встал на ее сторону и оставил покупательницу Полину Лурье без жилья и денег, Долину стали массово осуждать и высмеивать в соцсетях.

Ранее сообщалось, что осужденная по делу Долиной курьер Анжела Цырульникова отказалась выступать в суде.

