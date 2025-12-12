Реклама

03:26, 12 декабря 2025Мир

Выход четырех стран из Евросоюза будет означать его конец

Пушков: Выход Италии, Венгрии, Австрии, Польши из Евросоюза означал бы его конец
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале обратил внимание на публикации в СМИ о том, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп хочет «вывести» из состава Евросоюза (ЕС) Италию, Венгрию, Австрию и Польшу. Это, по мнению Пушкова, будет обозначать конец ЕС.

Сенатор отметил, что данное намерение Трампа, также как и план создать группу ключевых и наиболее весомых стран мира без участия европейских держав — Core 5, говорит о том, что раскол между США и ключевыми европейскими столицами усугубляется.

«В Боюсселе же его (Дональда Трампа — прим. «Лентой.ру») уже считают врагом. И вот уже фон дер Ляйен (глава Европейской комиссии (ЕК) — «прим. Лентой.ру») в панике дает срочное интервью изданию Politico, в котором предупреждает (!) президента США, чтобы он не вмешивался в дела Европы», — пишет Пушков.

В завершении Пушков добавил, что паника вполне понятна, ведь Трамп вряд ли будет прислушиваться к предупреждениям фон дер Ляйен.

Ранее Алексей Пушков обратился к Великобритании с мрачным прогнозом.

