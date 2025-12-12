Жителей одной страны предупредили о цунами

JMA: В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 6,7

В Японии объявлен угроза цунами после мощного землетрясения, которое обрушилось на префектуру Аомори. Об этом предупредили жителей страны сейсмологи Японского метеорологического агентства.

Высота волны, по прогнозам специалистов, может достигать одного метра.

Речь идет о подземных толчках, которые зафиксировали в пятницу, 12 декабря, в 11:44 по местному времени (05:44 мск). Их магнитуда достигала 6,7 — это сейсмологи считают сильным землетрясением. Очаг явления залегал на глубине 20 километров под водой.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно. В генеральном консульстве России на Хоккайдо и посольстве России в Японии сообщили, что не получали обращений от россиян в связи с землетрясением.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6. После него зафиксировали 25 афтершока и объявили угрозу цунами с высотой волны до трех метров.